Sultangazi'de hediyelik eşya dükkanından hırsızlık kamerada

SULTANGAZİ'de hediyelik eşya satan dükkana gelen 2 kişi, reyondaki ürünleri çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, önceki gün 50. Yıl Mahallesi'nde saat 15.30 sıralarında meydana geldi. Orhangazi Caddesi'nde bulunan hediyelik eşya satan dükkana biri sırt çantalı iki kişi geldi. Şüpheliler, alışveriş yapma bahanesiyle dükkanda bir süre oyalandı.

Reyondaki ürünleri inceleyen şüpheliler, çalışanların başka müşterilerle ilgilenmesini fırsat bilerek, bir süre sonra inceledikleri bazı ürünleri çaldı.

Şüphelilerden biri, reyondaki ürünleri yanında getirdiği sırt çantasına yerleştirirken, diğeri ise çaldığı ürünleri montunun içine sakladı.

O anlar dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı.