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Sultangazi'de İETT otobüsü TIR'a çarptı: 7 kişi yaralandı

İstanbul Sultangazi'de İETT otobüsü yol kenarına park edilen TIR'a arkadan çarptı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Güncel
  • 12.07.2024 09:18
  • Giriş: 12.07.2024 09:18
  • Güncelleme: 12.07.2024 11:05
Kaynak: AA
Sultangazi'de İETT otobüsü TIR'a çarptı: 7 kişi yaralandı

Sultangazi'de, İETT otobüsünün tıra çarptığı kazada, yaralanan 7 kişi hastaneye kaldırıldı.

Mescid-i Selam Otobüs Durağı yakınında seyreden İETT otobüsü, yolda duran inşaat malzemesi yüklü tıra çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan otobüs şoförü ile 6 yolcu, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

Olay nedeniyle yolda trafik yoğunluğu yaşanırken, polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Tırın sürücüsü de ifadesi alınması için polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde yolun sağında duran tıra İETT otobüsünün arkadan çarptığı ve tırın dorsesindeki bir kişinin yaşadığı endişeli anlar yer aldı.

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