Sultangazi'de iş cinayeti: İnşaatta çalışan işçi hayatını kaybetti

İstanbul Sultangazi’de inşaatın en üst katında çalışan işçi dengesini kaybederek düştü. İş cinayetinin ardından hayatını kaybeden işçinin cenazesi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

İş cinayeti, saat 16.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi 125. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, yapımı devam eden binanın en üst katında çalışan işçi dengesini kaybederek inşaat boşluğuna düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine acil sağlık ve polis ekipleri geldi Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda işçinin hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından cenaze incelenmek üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.