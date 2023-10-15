Sultangazi'de iş yeri yangını

Sultangazi’de iplik imalatı yapan iş yerinde yangın çıktı. Çevrede paniğe neden olan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Uğur Mumcu Mahallesi 2107 sokakta bulunan iplik imalathanesinde saat 10:00 sıralarında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Tek katlı iş yerinde bulunan çalışanlar panikle dışarı çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, yoğun duman nedeniyle çevredeki binalarda yaşayanlar evlerinden tahliye edildi.

Yangın yaklaşık 1.5 saatte söndürülürken olayda ölen ya da yaralananın olmadığı öğrenildi.