Sultangazi'de istinat duvarı evin üzerine yıkıldı

Sultangazi'de dün akşam etkili olan sağanak yağışın ardından meydana gelen toprak kaymasında istinat duvarı bir evin üzerine devrildi. Olayda yaralanan olmazken evde hasar meydana geldi.

Olay, Yayla Mahallesi, Çağla sokakta meydana geldi. Kuvvetli yağışın ardından oluşan toprak kayması nedeniyle istinat duvarı bir evin üzerine devrildi.

Olay sırasında arkadaşlarıyla dışarıda olan ev sahibi 25 yaşındaki Emrah Aydın, olayı yara almadan atlattı.

Devrilen istinat duvarı evde büyük hasara neden olurken, duvarın yaklaşık 3 ay önce Sultangazi Belediyesi tarafından yapıldığını söyleyen Aydın, duvarın sağlam bir şekilde yapılmadığını belirterek, "Dün gece Allah'tan burada değildim. Buraya 2-3 ay önce istinat duvarı yapıldı. Ama gördüğünüz gibi kaldırım taşından yaptılar baştan sağma. Biz aradık dilekçemizi oluşturduk ama gelen giden olmadığı için yağmur dolayısıyla da böyle başımıza bir olay geçti. 3 odam şu an kullanılamaz halde. Mutfaktan zaten görüldüğü üzere. Mağdurum, mağduriyetimin giderilmesini talep ediyorum. Evin yarısından çoğu kullanılmaz halde görüldüğü gibi. Bir şey de diyemiyorum. Elden bir şey gelmiyor. Herkesin başına gelen bir şey. Olmasaydı iyi olurdu ama yapacak bir şey yok. İstinat duvarı hemen hemen 15 metre uzunluğunda 8-9 metre yüksekliğinde, yağmur suyunun toprakla birleştirmesi sonucu duvar patladı. Patlatma sonucu evin her tarafı kullanılamaz hale geldi" dedi.