Sultangazi'de işyerinde yangın

Sultangazi'de avize üretimi yapılan iş yerinde yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürüldü.



Yangın, 20.00 sıralarımda Esentepe Mahallesi, Avizeciler Sanayi Sitesinde bulunan 3 katlı iş yerinde meydana geldi. Avize üretimi yapan iş yerinin 3. katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, yangının çıkış nedeni yapılacak olana incelemelerin ardından belirlenecek.(DHA)