Sultangazi'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanda bulundu
İstanbul'un Sultangazi ilçesinde ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin 12 Haziran'da kaybolan ve bulunması için ailesinin bir süre önce televizyon programına katıldığı Ahmet Topuz isimli kişiye ait olduğu tespit edildi.
İstanbul'da 40 gündür kayıp olarak aranan kişinin cesedi Sultangazi'de ormanblık alanda bulundu.
Olay, Sultangazi, Cebeci Mahallesinde akşam saatlerinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, ormanlık alandan kötü kokular gelmesi üzerine yurttaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, bir süre orman içinde arama yaptı. Aramalar sonucu polis ve sağlık ekipleri, ağaçlık alanda bir erkek cesedine ulaştı.
Polis ekiplerinin olay yerinde detaylı incelemesinin ardından cesedin Ahmet Topuz'a ait olduğu belirlendi.
Topuz'un cansız bedeni incelemelerin ardından cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp morguna kaldırıldı.
AİLESİ TELEVİZYON PROGRAMINA KATILMIŞ
Ormanlık alanda cesedi bulunan Ahmet Topuz'un 12 Haziran'da kaybolduğu ve ailesinin Topuz'u bulmak için bir süre önce televizyon programına katıldığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.