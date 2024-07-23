Sultangazi'de kayıp olarak aranan kişinin cesedi ormanda bulundu

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde ormanlık alanda bir erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemelerde cesedin 12 Haziran'da kaybolan ve bulunması için ailesinin bir süre önce televizyon programına katıldığı Ahmet Topuz isimli kişiye ait olduğu tespit edildi.

Güncel 23.07.2024 10:29 Giriş: 23.07.2024 10:29

Güncelleme: 23.07.2024 10:34 Kaynak: DHA

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Fotoğraf: DHA