Sultangazi'de otomobilde çıkan ve 2 araca sıçrayan yangın söndürüldü

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de park halindeki otomobilde çıkan ve 2 araca sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

50. Yıl Mahallesi 2208 Sokak'taki bir otomobilde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, park halindeki otomobil ile hafif ticari araca sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, araçlarda hasar oluştu.

Polis ekipleri, kundaklama şüphesi üzerine çalışma başlattı.