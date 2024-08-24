Sultangazi'de otomobilin çarptığı 4 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

İstanbul Sultangazi'de, yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Aisa Çavuş tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, dün (23 Ağustos) saat 14.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesinde meydana gelen olayda, Suriye uyruklu 4 yaşındaki Aisa Çavuş kardeşi ile birlikte bakkaldan ekmek aldıktan sonra eve gitmek için yolun karşına geçmek üzere harekete geçti. O sırada Çavuş'a otomobil çarptı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Aisa Çavuş yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Çavuş'a çarpan otomobilin sürücüsü ise gözaltına alındı.