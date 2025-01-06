Sultangazi'de polis tarafından durdurulan araçtan bir kadına ait cansız beden çıktı!

İstanbul Eyüpsultan'da evli olduğu kadını öldüren erkek, cansız bedenden kurtulmak isterken Sultangazi'de yakalandı.

Olay, Sultangazi'de saat 16.30 sıralarında meydana geldi.

İddiaya göre, Engin Çelik isimli erkek ile evli olduğu Ayşe Çelik arasında Eyüpsultan'daki evlerinde bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı.

Kavga sırasında Engin Çelik, Ayşe Çelik'i silahla vurarak öldürdü.

Cansız bedeni otomobilinin bagajına koyan Engin Çelik, şüphe üzerine polis ekipleri tarafından durdurulmak istendi.

GÖZALTINA ALINDI

Polisin "dur" ihtarına uymayan Engin Çelik, kaçmaya başladı. Polis de kaçan aracı yakalamaya çalıştı. Yaşanan kovalamaca sırasında Engin Çelik'in kullandığı aracın önü Sultangazi'de polis ekipleri tarafından kesildi.

Şüpheli gözaltına alınırken, durdurulan araçta arama yapıldı. Aramalarda otomobilin bagajından cansız beden çıktı. Cansız bedenin Ayşe Çelik'e ait olduğu öğrenildi.

İlk bilgilere göre, cansız bedenin ormanlık alana veya göle atılmak üzere taşındığı ihtimali üzerinde durulduğu öğrenildi.