Sultangazi'de sanayi sitesinde yangın

Sultangazi Sanko Sanayi Sitesi'nin içinde bulunan oto yedek parça dükkanının çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler çevresindeki bir dükkana ve depoya sıçradı. Yangın, müdahalenin ardından söndürüldü.

Güncel 26.06.2024 11:02 Giriş: 26.06.2024 11:02

Güncelleme: 26.06.2024 16:34 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA