Sultangazi'de sigara isteğini reddeden kişiyi silahla yaraladı

Sultangazi'de 23 yaşındaki inşaat işçisi, sigara isteğini reddettiği kişi tarafından silahla yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 50. Yıl Mahallesi'ndeki evinden çıkarak yürümeye başlayan İlyas Afşar'ı takip eden 2 şüpheliden biri, bir süre sonra Afşar'dan sigara istedi.

Şüpheliye sigara vermeyen Afşar, ardından C Caddesi'ndeki tekel bayisine girdi.

Bunun üzerine arkasından gelen şüpheli, tekel bayisinin kapısında Afşar'a ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı daha sonra hastaneye kaydırıldı.

Polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.