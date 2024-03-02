Sultangazi'de silahla havaya ateş açan iki şüpheli gözaltına alındı
Sultangazi'de silahla havaya ateş açan motosikletli iki şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Gazi Mahallesi İsmetpaşa Caddesi'ne motosikletle gelen iki kişi, cemevi yakınlarında silahla havaya ateş açtı.
İki şüpheli, kaçmak isterken çevredekiler tarafından yakalandı. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüphelileri gözaltına aldı.
Caddede geniş güvenlik önlemi alarak inceleme yapan ekipler, çok sayıda boş kovan buldu.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.