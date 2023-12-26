Sultangazi'de silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
Kaynak: AA
Sultangazi'de çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.
Sultangazi, 50. Yıl Mahallesi'nde aralarında husumet olduğu belirtilen 2 kişi arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine bir kişi, ismi öğrenilemeyen kişiyi ayağından vurarak olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.
Olay yerinde inceleme yapan polisin silahlı kavgaya ilişkin çalışması devam ediyor.
Sıradaki Haber