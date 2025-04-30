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Sultangazi'de tabela montajlarken düşen işçi hayatını kaybetti

İstanbul Sultangazi'de kamyonet üzerinde tabela montajı yaparken şiddetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek düşen işçi hayatını kaybetti.

Yurt
  • 30.04.2025 23:34
  • Giriş: 30.04.2025 23:34
  • Güncelleme: 30.04.2025 23:39
Kaynak: İHA
Sultangazi'de tabela montajlarken düşen işçi hayatını kaybetti
FOTOĞRAF: İHA

İstanbul Sultangazi'de kamyonet üzerinde tabela montajı yaparken şiddetli rüzgar nedeniyle dengesini kaybederek düşen işçi hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Sultangazi Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tabelacıda çalışan Özcan Palabıyık (58), tabela montaj sırasında aşırı rüzgar nedeniyle dengesini kaybedip yere düştü.

Düşme sonucu kafası yere çarpan işçi, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından Palabıyık'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Ağır yaralanan adam hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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