Sultangazi'de trafiği tehlikeye düşüren sürücüye para cezası

Sultangazi'de trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü belirlenen sürücüye 10 bin 33 lira para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi sivil trafik ekipleri, bir sürücünün TEM Otoyolu Edirne istikametinde ilerlerken "makas atarak" trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntülerinin sosyal medyada yer alması üzerine çalışma başlattı.

Yakalanan sürücü Y.A'ya Karayolları Trafik Kanunu'nun, "makas atmak", "araç kullanırken sürücü belgesini yanında bulundurmamak", "araçları kamunun rahat ve huzurunu bozacak veya kişilere zarar verecek şekilde saygısızca sürmek" maddelerinden 10 bin 33 lira ceza kesildi.

Ayrıca Y.A'nın sürücü belgesi 100 ceza puanını doldurduğu gerekçesiyle 60 gün süreyle geri alındı.

Zanlı, "Ulaşım araçlarını kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde kullanmak" suçundan adli işlem yapılmak üzere Esentepe Polis Merkezi Amirliğine götürüldü..