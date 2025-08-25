Giriş / Abone Ol
  • 25.08.2025 14:47
  • Giriş: 25.08.2025 14:47
  • Güncelleme: 25.08.2025 14:47
Kaynak: AA
Sultangazi'de virajı alamayan tır devrildi

İSTANBUL (AA) - Sultangazi'de virajı alamayarak devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Cebeci Mahallesi, Selçuklu Bulvarı'nda sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 34 DNL 409 plakalı tır, virajı alamayarak yan yattı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri bulvarı Habipler istikametine trafiğe kapatırken, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Tırın ekipler tarafından kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.

