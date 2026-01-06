Sultangazi'de yangın: 2 iş yeri hasar gördü
İstanbul Sultangazi’de bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Habipler Mahallesi’ndeki tek katlı atölyede henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangında can kaybı yaşanmazken, iki iş yerinde maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
İstanbul Sultangazi'de marangoz atölyesinde başlayıp, bitişiğindeki halı yıkama dükkanına sıçrayan yangın söndürüldü.
Habipler Mahallesi 2723 Sokak'ta bulunan tek katlı marangoz atölyesinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Büyüyen alevler, bitişikte bulunan halı yıkama dükkanına sıçradı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle 2 iş yerinde hasar meydana geldi.