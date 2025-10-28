Sultangazi'de yol çöktü: Cadde trafiğe kapatıldı

İstanbul Sultangazi’de akşam saatlerinde çökme yaşanan 1. Cebeci Caddesi’nde, belediye ekipleri tarafından çalışmalar sürdürülüyor.

Cebeci Mahallesi 1. Cebeci Caddesi'nde kanalizasyon geçen bölümde akşam saatlerinde çökme meydana geldi. Can ve mal kaybının yaşanmadığı olay, bölgede trafiği olumsuz etkiledi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yol bakım ve onarım ekipleri sevk edildi.

YAĞIŞ NEDENİYLE ÇALIŞMALAR DURDURULDU

İSKİ ekiplerinin yaptığı ilk incelemelerde, kanalizasyon sistemindeki beton borularda kırılma olduğu tespit edildi.

Yol ve onarım çalışmaları sürerken, araç geçişleri alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak sebebiyle çalışmalara ara veren ekipler, sabah saatlerinde yeniden çalışmalara başladı.

İSKİ ve zabıta ekipleri, olası tehlikelere karşı caddeyi tamamen trafiğe kapattı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.