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Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın

Sultangazi Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Ormanda bulunan yurttaşlar tahliye ediliyor.

Güncel
  • 16.07.2025 15:51
  • Giriş: 16.07.2025 15:51
  • Güncelleme: 16.07.2025 16:19
Kaynak: DHA
Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın
Fotoğraf: BirGün

İstanbul’da Sultangazi Kent Ormanı’nda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sultangazi Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

Ormanlık alanda bulunan yurttaşlar ekipler tarafından tahliye ediliyor.

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