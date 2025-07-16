Sultangazi Kent Ormanı'nda yangın
Sultangazi Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor. Ormanda bulunan yurttaşlar tahliye ediliyor.
Kaynak: DHA
İstanbul’da Sultangazi Kent Ormanı’nda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Sultangazi Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Sultangazi Kent Ormanı'nda yangınhttps://t.co/2tPYPbSz9u pic.twitter.com/r0IpfzygK5— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) July 16, 2025
Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
Ormanlık alanda bulunan yurttaşlar ekipler tarafından tahliye ediliyor.