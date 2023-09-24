Sultangazi Kent Ormanı’nda yangın: 2 kişi ellerinde bidonlarla kaçarken görüntülendi

Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda yangın çıktı. Alevlere helikopterle havadan müdahale ediliyor. Yangını çıkardığı iddia edilen 2 kişinin, ellerinde bidonla kaçtığı anlar kameraya yansıdı.

Sultangazi'deki ormanlık alanda yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Sultangazi Hacı Bektaş-i Veli Kent Ormanı'nda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına itfaiye ekipleri ve İstanbul Orman Bölge Müdürlüğü helikopteri müdahale ediyor.

KAÇAN KİŞİ KAMERADA

Öte yandan, yangını çıkardıkları iddia edilen 2 kişinin alevlerin arasından ellerinde bidonla çıktığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.