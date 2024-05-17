Sultangazi’de ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde faaliyet yürüten ayakkabı imalathanesinin deposunda yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

İstanbul Sultangazi'de bir depoda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Uğur Mumcu Mahallesi'ndeki bir depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Farklı ilçelerden gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangını kontrol altına almak için çalışmalarını sürdürüyor.