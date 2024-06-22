Sultangazi’de bebeği cami önüne bırakan şahıslar yakalandı

Sultangazi’de bir bebeği cami önüne bırakan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.



Sultangazi’nin Cebeci Mahallesi’nde dün cami önünde bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Bebek ise kontrol edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda, bebeği cami önünde bulduklarını iddia eden şahıslardan İ.Ö. (18) ve M.Z.Ö.’nün (17) bebeği bırakmak için olay yerine geldikleri, sonrasında bırakmaktan vazgeçerek yalan beyanda bulundukları anlaşıldı. Devam eden araştırmalarda İ.Ö.’yü amcasının oğlu R.Ö.’nün (17) aradığı ve bebeği kendisine getirdiği belirlendi. Bebeğin anne ve babasının R.Ö. (17) ve G.D. (17) olduğu öğrenildi. G.D. (17) tedavi amacıyla hastaneye sevk edilirken, İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. gözaltına alındı. Yakalanan İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adli makamlara sevk edildi.