Sultangazi’de bir büfeye taş ve silahla saldırı

Sultangazi’de bir büfeye 4 ay içerisinde iki defa taş ve silahla saldıran şüpheliler, üçüncü kez gelip silahla ateş edip kaçtı.

Olay, 6 Aralık Çarşamba günü Esentepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Ramazan Karataş’ın işletmeciliğini yaptığı büfe 4 ay içinde aynı şahıslar tarafından iki defa taşlı ve silahlı saldırıya uğradı.

Daha önce yapılan saldırıdan yaklaşık bir ay sonra gece saatlerinde müşteri olarak tekrar büfeye gelen şahıslar önce çay içti sonra ise büfe kapanınca taş atarak zarar verdi. İşyerine zarar veren şüpheliler, öte yandan büfe sahibinin otomobilinin de camlarını kırdı.

Üçüncü saldırılarında büfenin önünde oturan iki müşteriyi olay yerinden uzaklaştıran şüphelilerden biri, işyerine silahla ateş açtı.

Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda saldırganlar daha sonra hızla kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Saldırganların büfeye taş atarak zarar verdikleri ve silahla ateş ettikleri anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. Büfe sahibi Karataş, saldırganlarının kimliğinin belli olduğunu iddia etti.