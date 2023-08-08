Sultangazi’de elektrik direğinden kopan kablo gecekonduyu kullanılamaz hale getirdi

Sultangazi’de elektrik direğinden kopan kablonun çatısına düştüğü gecekondu alevlere teslim oldu. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 12.00 sıralarında Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yabancı uyruklu bir ailenin yaşadığı gecekondunun çatısına elektrik direğinden kopan kablo gecekondunun çatısına düştü.

Kıvılcımlar çıkartarak başlayan çatıdaki yangın kısa sürede tüm gecekonduya yayıldı. Yangını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri alevlerin yükseldiği yangına müdahalede bulundu. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Ekiplerin yaptığı soğutma çalışmalarının ardından yangın tamamen söndürüldü.

Yangında can kaybı ve yaralanmaz olmazken, yangın sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi.