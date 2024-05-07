Sultangazi’de eve giren akrep paniğe neden oldu

Sultangazi’de bir kadın evde temizlik yaptığı sırada duvardaki akrebi görünce büyük panik yaşadı.

Olay dün Sultangazi Habibler Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Rabia Bozkurt isimli kadın evinde temizlik yaptığı esnada duvardaki akrebi gördü. Panik yapan kadın daha sonra akrebi, zarar vermemesi için sopa yardımıyla kavanoza koyarak kapağını kapattı ve durumu eşine haber verdi.

Yaşanan olayı anlatan Mehmet Bozkurt, "Bugün eşim ayakkabılık girişinde duvarda bir akrep fark etti ve panikledi. İlk önce korkarak geri çekildi. Sonra kendini toparlayarak bir sopa sayesinde cam kavanoza koydu. Ailemizde ufak çocuklar var. Daha önce böyle bir şeyle hiç karşılaşmadığımız için aşırı derecede panik olduk" dedi.



