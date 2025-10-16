Sultangazi’de kafede çıkan yangın kontrol altına alındı

İstanbul Sultangazi'de bir kafede çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevler itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, kafe kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Gazi Mahallesi 1419 Sokak üzerinde bulunan bir kafede meydana geldi.

Üç katlı binanın üst katındaki kafede bilinmeyen bir nedenle yükselen alevler, kısa sürede büyüyerek tüm çatıyı sardı.

Alevleri fark edenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine haber verdi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti.

Ekiplerin çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken iş yerinde hasar oluştu.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.