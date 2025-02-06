Sultangazi’de kar etkili oldu

İstanbul’da önceki gün sabah saatlerinde başlayan ve yer yer aralıklarla devam eden kar yağışı, Sultangazi’de de etkisini gösterdi.

Yerlerin ve otomobillerin üstünün beyaz örtüyle kaplandığı görüldü.

Meteorolojinin uyarılarının ardından İstanbul’da önceki gün sabah saatlerinde başlayan ve ara ara yağmaya devam eden kar yağışı, etkisini yüksek kesimlerde sürdürmeye devam ediyor. Sultangazi kar yağışı nedeniyle beyaza büründü. Araç ve çatıların üzeri kar tabakasıyla kaplandı.

İşe gitmek için yola çıkan bazı vatandaşlar, güne otomobillerinin üzerine yağan karı temizleyerek başladı.

Bazı vatandaşlar ise kar nedeniyle yürümekte zorluk çekti.