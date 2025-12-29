Sultangazi’de silahlı saldırı: Bir çocuk hedef alındı, yoldan geçen yurttaş yaralandı

İstanbul'da takip ettiği çocuğun ihbarıyla polislerin gelmesi üzerine çocuğa ateş etmek isteyen şüpheli, yoldan geçen bir yurttaşı yaraladı.

İstanbul Sultangazi’de 19 yaşındaki İ.K., bir süredir telefonla arayarak taciz ettiği 16 yaşındaki C.C.Y.’yi yolda takip etti. Takip edildiğini fark eden C.C.Y. polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polisleri gören İ.K., belinden çıkardığı silahla C.C.Y.’ye ateş açtı.

Saldırı sırasında yolda yürüyen M.K. kurşunların hedefi oldu. Yaralanan M.K. sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Cebeci Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda meydana geldi. İ.K.’nın Cebeci İETT peronlarının önünde ateş açtığı sırada park halindeki bir otomobilin camına da mermiler isabet etti.

Polis ekipleri saldırıyı gerçekleştiren İ.K.’yi olay yerinde gözaltına alırken, incelemeler sürüyor.