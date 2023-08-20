Sultangazi’de suç örgütleri çatışması: 1 ölü

Sultangazi’de suç örgütlerinin yaptığı silahlı çatışmada Kenan Kılınç isimli kişi hayatını kaybetti.

Olay sonrası iş yeri ve araç kurşunlanması olayı üzerine polis şüpheli suç örgütü üyelerinden 7 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli 34 kişinin aranmasına devam ediliyor. Şüphelilerin evinde yapılan operasyonlarda tabanca ve el yapımı patlayıcılar bulundu.

Sultangazi’de 19 Ağustos gecesi saat 00.30 sıralarında husumetli suç örgütleri arasında çıkan kavgada, Kenan Kılınç isimli kişi öldürüldü.

Edinilen bilgiye göre, suç örgütleri tarafından otomobil ve işyerleri kurşunlandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iki örgüte de eş zamanlı operasyon düzenledi.

Örgüt üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan çalışmalarda, 4 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet 9mm fişek, 1 adet yelek ve el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler emniyet ekipleri tarafından ele geçirildi.

Olaya ilişkin 34 şüphelinin arama çalışmaları hala devam ederken, operasyonda haklarında gözaltı kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı.