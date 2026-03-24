Sultangazi’de trafo yangını: Depoya sıçrayan yangın söndürüldü
Sultangazi’de elektrik trafosunda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek bir iş yerinin kömür deposuna sıçradı. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmazken, olayda maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: AA
Sultangazi'de elektrik trafosunda başlayıp bir iş yerinin kömür deposuna sıçrayan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Eski Habipler Mahallesi Eski Edirne Asfaltı Caddesi'ndeki elektrik trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen alevler, çevredeki 2 katlı iş yerinin kömür deposuna sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Yangında maddi hasar oluştu.