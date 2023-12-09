Sultangazi’de uyuşturucu operasyonlarında 28 gözaltı

Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı TEM Güvenlik Büro Amirliği ekiplerinin son 4 ayda düzenlediği uyuşturucu operasyonlarında, çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken 28 şüpheli yakalandı.

12 şüpheli sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ekiplerin belirlediği adreslere yapılan operasyonlarda, 485 gram kokain, 238,3 gram eroin, 4,38 gram metanfetamin, 505,1 gram esrar olmak üzere toplam bin 232,78 gram uyuşturucu madde, 42 skunk, 3 peçete olarak tabir edilen uyuşturucu ve 51 uyuşturucu hap ele geçirildi. Öte yandan uyuşturucu madde ticaretinden kazanıldığı tespit edilen 81 bin 186 lira ve 40 Euro paraya da el konuldu. Bununla beraber 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek ve 2 kurusıkı tabanca da ele geçirildi.