Sultangazi’yi bıraktılar, Balkanlara gidiyorlar!

İstanbul’daki AKP’li Bayrampaşa Belediyesi’nden sonra AKP’li Sultangazi Belediyesi’nin de Balkan ülkelerinden iftar programı düzenleyeceği anlaşıldı.

Sultangazi Belediye Meclisi’nin Ocak ayı oturumunda kabul edilen teklife göre, AKP’li ilçe belediyesi Bulgaristan ve Yunanistan’da iftar programı düzenleyecek. Belediye meclis üyeleri ile görevlendirilecek belediye personeli için gri pasaport çıkarılacağı da açıklanan teklifte, “…Ramazan ayında Bulgaristan ve Yunanistan başta olmak üzere Balkan ülkelerinde ortak iftar ve programları düzenlenmesi düşünülmektedir. Düzenlenecek olan programların giderlerinin belediye bütçesinden karşılanması ve belediye meclis üyelerimizin görevlendirilmeleri hususlarında olurlarınıza arz ederim” denildi.

KİM BU BAĞIŞÇILAR?

Kabul edilen teklifte Balkan ülkelerinde düzenlenecek iftar programlarının belediye bütçesinden karşılanacağı anlaşılırken Sultangazi, megakent İstanbul’un en yoksul ilçelerinden biri. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) daha önce yaptığı çalışmada, Sultangazi’de yaşayan yurttaşların sosyal yardım başvurularında önemli bir artış olduğuna dikkat çekilmişti.

Öte yandan halkın belediye başkanlığına CHP’li Hasan Mutlu’yu seçtiği, ancak Mutlu’nun tutuklanmasıyla AKP’ye geçen Bayrampaşa Belediyesi de Balkan ülkelerinde iftar programları düzenleyecek.

Bayrampaşa Belediye Meclisi’nin Şubat ayı oturumunda “Balkanlar’da İftar programı” teklifi kabul edildi. Teklifte, “Bayrampaşa Belediyesi olarak 2005 yılından itibaren ‘Balkanlar'da Ramazan’ isimli kültür ve kardeşlik programını düzenlemekteyiz. ‘Kardeşlik Sınır Tanımaz’ sloganı ile çıktığımız bu barış yolculuğunda Ramazan ayının bereketini ortak bir geçmişe sahip olduğumuz Balkan coğrafyasıyla paylaşmak amacıyla bu yıl da Bosna-Hersek, Karadağ, Sırbistan, Kuzey Makedonya ve Kosova'da iftar ve kültür sofraları kurmak arzusundayız. Söz konusu organizasyonun (iftar programları) bütçesi hayırseverler tarafından karşılanacaktır” denildi. CHP Grubu, bağışçıların açıklanması istedi ancak AKP Grubu, bağışçıların isminin açıklanmasını istemediğini söyledi.