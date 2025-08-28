Sultanlar firesiz son 16’da!

Spor Servisi

Türkiye Ulusal Kadın Voleybol Takımı Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın üçüncü maçında Kanada'yı set vermeden 3-0 mağlup etti. E Grubu'nu lider tamamlayan kırmızı-beyazlılar, son 16 turunda Slovenya ile eşleşti.

Mücadelenin ilk dakikalarında denge hakim olurken setin başları 6-6 eşitlikle geçildi. Blok sayılarını artırarak setin ortalarına doğru farkı 3 sayıya (13-10) çıkaran Filenin Sultanları, Melissa Vargas, Ebrar Karakurt ve Yaprak Erkek'in katkılarıyla 20'li sayılara (20-16) gelen taraf oldu. Etkili oyununu sürdüren kırmızı-beyazlılar, ilk seti 25-21 önde tamamladı.

VARGAS ETKİSİ

İkinci sete iyi başlayan Kanada, setin başlarında 3 sayılık (3-6) fark yakaladı. Kanada, setin ortalarına doğru farkı (7-13) artırsa da milliler, Zehra Güneş, Ebrar Karakurt ve Melissa Vargas'la sayılar buldu ve farkı 1'e (13-14) indirdi. Defanstaki etkinliği artıran ay-yıldızlılar, 18-18'de eşitliği yakaladı. Setin sonları 24-24 eşitlikle geçilirken, Melissa Vargas'ın servis turunda hata yapmayan Türkiye, ikinci seti 27-25 önde bitirdi.

Üçüncü sete etkili başlayan Türkiye, Eda Erdem ile bulduğu sayılarıyla 3 sayılık (5-2) fark yakaladı. Setin ortalarına 6 sayı (12-6) önde giren milli takım, etkili oynadığı üçüncü seti 25-13, mücadeleyi 3-0 kazandı.

Oynadığı üç maçı da kazanan ay-yıldızlılar, E Grubu'nu lider tamamladı. Grupta bir maç kala son 16 turuna yükselmeyi garantileyen ulusal takım, D Grubu'nu ikinci sırada tamamlayan Slovenya karşısında çeyrek finale yükselme mücadelesi verecek.

NAMAĞLUP SON 16’YA

Ulusal Takım, E Grubu'nda oynadığı İspanya, Bulgaristan ve Kanada maçlarını set vermeden kazanmayı başardı. Dünya Şampiyonası'na katıldığı 2006'dan bu yana hiçbir organizasyonda grupları yenilgisiz tamamlayamayan kırmızı-beyazlılar, 2025 Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nda bu şansızlığı kırdı.

KAPTAN ÇOK İYİ BAŞLADI

Başantrenör Daniele Santarelli, grubun ilk iki maçı olan İspanya ve Bulgaristan mücadelelerinin ilk 6'sında Sinead Jack-Kısal'a yer verdi. Kanada maçında ilk kez ilk 6'da başlayan kaptan Eda Erdem Dündar, bu maçta aldığı 13 sayıyla takımın en çok sayı üreten ikinci ismi oldu.

∗∗∗

MİNİ YORUM

Filenin Sultanları son 16 turuna büyük bir özgüvenle yükseldi. Türkiye, turnuvada yoluna set kaybı yaşamadan devam eden az sayıdaki takımdan biri. Kanada karşısında oynanan maç, kırmızı-beyazlıların hem hücum hem savunmadaki üstünlüğünü gözler önüne serdi. 73 dakika süren mücadelede Türkiye, file önünde 49-35’lik bir blok üstünlüğü kurdu. Takımın yıldızı Melissa Vargas, 16 sayı (2 blok dahil) ile en skorer oyuncu olurken kaptan Eda Erdem de 13 sayı üretti. Eda’nın üç kill block, bir ace ve hücumda %64 başarı oranı gibi çarpıcı istatistikleri galibiyetin anahtarlarından biri oldu.

EN İDDİALI TAKIMLARDAN

Sultanlar’ın Dünya Şampiyonası’na böylesine etkileyici bir giriş yapması, sadece skor tabelasına değil, istatistiklere de yansıdı. Set vermeden elde edilen üç galibiyet, bloklarda rakiplere kurulan açık üstünlük, yıldız oyuncuların yüksek verimliliği ve takımın genel dengesi; ulusal takımın şampiyonluk yolunda en güçlü adaylardan biri olduğunu gösteriyor. Türkiye bu performansını sürdürmesi halinde yalnızca çeyrek finalin değil, podyumun da en iddialı takımlarından biri olacağını şimdiden kanıtladı.

Bu istatistiklerin gösterdiği en önemli gerçeklerden biri, Türkiye’nin artık yalnızca Avrupa’nın değil, dünyanın en üst düzey voleybol ülkelerinden biri haline gelmiş olması. Son yıllarda kazanılan Avrupa Şampiyonluğu ve Milletler Ligi şampiyonluklarının ardından, Dünya Şampiyonası’na da set kaybetmeden başlanması bu sürecin tesadüf olmadığını kanıtlıyor.