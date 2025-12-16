Sultanlar Ligi 12. Hafta: Voleybol Maçları Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Vodafone Sultanlar Ligi’nde heyecan 12. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren bu haftada Fenerbahçe, Galatasaray, VakıfBank ve Eczacıbaşı gibi şampiyonluk adayları aynı gün sahne alıyor. Voleybolseverlerin en çok merak ettiği sorular ise net: Maçlar hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

VODAFONE SULTANLAR LİGİ 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI

12. hafta karşılaşmaları 17 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde oynanacak. Maçlar TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TVF Voleybol TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

Tarih Saat Yayın Ev Sahibi Deplasman 17.12.2025 15:00 TRT Spor Yıldız Zeren Spor Kuzeyboru 17.12.2025 15:00 TVF Voleybol TV Nilüfer Belediyespor Eker Bahçelievler Bld. 17.12.2025 15:00 TVF Voleybol TV Türk Hava Yolları İlbank 17.12.2025 17:00 TVF Voleybol TV Beşiktaş Aydın BŞB 17.12.2025 18:00 TRT Spor Eczacıbaşı Dynavit Galatasaray Daikin 17.12.2025 19:00 TVF Voleybol TV Fenerbahçe Medicana Göztepe 17.12.2025 19:00 TVF Voleybol TV Aras Kargo VakıfBank

FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Sultanlar Ligi’nde haftanın dikkat çeken maçlarından biri Fenerbahçe Medicana ile Göztepe arasında oynanacak.

Maç Fenerbahçe Medicana - Göztepe Tarih 17 Aralık 2025 Çarşamba Saat 19:00 Kanal TVF Voleybol TV Salon Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

VakıfBank, 12. haftada İzmir’de Aras Kargo’ya konuk olacak.

Maç Aras Kargo - VakıfBank Tarih 17 Aralık 2025 Çarşamba Saat 19:00 Kanal TVF Voleybol TV Salon TVF Atatürk Voleybol Salonu

Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftası, aynı gün oynanacak kritik karşılaşmalarla voleybolseverlere dolu bir program sunuyor. Fenerbahçe, Galatasaray, VakıfBank ve Eczacıbaşı’nın sahne alacağı bu haftada, maç saatleri ve yayın bilgileri sayesinde karşılaşmaları canlı takip etmek mümkün olacak.