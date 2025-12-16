Giriş / Abone Ol
Sultanlar Ligi 12. Hafta: Voleybol Maçları Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?

Sultanlar Ligi 12. hafta maçları hangi gün oynanacak ve maçlar saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe, Galatasaray, VakıfBank ve Eczacıbaşı maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak? Vodafone Sultanlar Ligi 12. hafta maç programında bugün maç var mı? Tüm detaylar haberimizde.

  16.12.2025 10:48
  Giriş: 16.12.2025 10:48
  Güncelleme: 16.12.2025 10:48
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Depophotos

Vodafone Sultanlar Ligi’nde heyecan 12. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren bu haftada Fenerbahçe, Galatasaray, VakıfBank ve Eczacıbaşı gibi şampiyonluk adayları aynı gün sahne alıyor. Voleybolseverlerin en çok merak ettiği sorular ise net: Maçlar hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

VODAFONE SULTANLAR LİGİ 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI

12. hafta karşılaşmaları 17 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde oynanacak. Maçlar TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TVF Voleybol TV ekranlarından canlı yayınlanacak.

TarihSaatYayınEv SahibiDeplasman
17.12.202515:00TRT Spor YıldızZeren SporKuzeyboru
17.12.202515:00TVF Voleybol TVNilüfer Belediyespor EkerBahçelievler Bld.
17.12.202515:00TVF Voleybol TVTürk Hava Yollarıİlbank
17.12.202517:00TVF Voleybol TVBeşiktaşAydın BŞB
17.12.202518:00TRT SporEczacıbaşı DynavitGalatasaray Daikin
17.12.202519:00TVF Voleybol TVFenerbahçe MedicanaGöztepe
17.12.202519:00TVF Voleybol TVAras KargoVakıfBank

FENERBAHÇE MEDİCANA MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Sultanlar Ligi’nde haftanın dikkat çeken maçlarından biri Fenerbahçe Medicana ile Göztepe arasında oynanacak.

MaçFenerbahçe Medicana - Göztepe
Tarih17 Aralık 2025 Çarşamba
Saat19:00
KanalTVF Voleybol TV
SalonBurhan Felek Vestel Voleybol Salonu

GALATASARAY DAİKİN MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Galatasaray Daikin, 12. haftada Eczacıbaşı Dynavit deplasmanında sahne alacak.

VAKIFBANK MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

VakıfBank, 12. haftada İzmir’de Aras Kargo’ya konuk olacak.

MaçAras Kargo - VakıfBank
Tarih17 Aralık 2025 Çarşamba
Saat19:00
KanalTVF Voleybol TV
SalonTVF Atatürk Voleybol Salonu

ECZACIBAŞI DYNAVİT MAÇI NE ZAMAN VE HANGİ KANALDA?

Haftanın en kritik mücadelelerinden biri Eczacıbaşı Dynavit ile Galatasaray Daikin arasında oynanacak.

Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftası, aynı gün oynanacak kritik karşılaşmalarla voleybolseverlere dolu bir program sunuyor. Fenerbahçe, Galatasaray, VakıfBank ve Eczacıbaşı’nın sahne alacağı bu haftada, maç saatleri ve yayın bilgileri sayesinde karşılaşmaları canlı takip etmek mümkün olacak.

