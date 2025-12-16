Sultanlar Ligi 12. Hafta: Voleybol Maçları Hangi Gün, Saat Kaçta ve Hangi Kanalda?
Sultanlar Ligi 12. hafta maçları hangi gün oynanacak ve maçlar saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe, Galatasaray, VakıfBank ve Eczacıbaşı maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak? Vodafone Sultanlar Ligi 12. hafta maç programında bugün maç var mı? Tüm detaylar haberimizde.
Vodafone Sultanlar Ligi’nde heyecan 12. hafta karşılaşmalarıyla devam ediyor. Ligde zirve yarışını yakından ilgilendiren bu haftada Fenerbahçe, Galatasaray, VakıfBank ve Eczacıbaşı gibi şampiyonluk adayları aynı gün sahne alıyor. Voleybolseverlerin en çok merak ettiği sorular ise net: Maçlar hangi gün oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?
VODAFONE SULTANLAR LİGİ 12. HAFTA MAÇ PROGRAMI
12. hafta karşılaşmaları 17 Aralık 2025 Çarşamba tarihinde oynanacak. Maçlar TRT Spor, TRT Spor Yıldız ve TVF Voleybol TV ekranlarından canlı yayınlanacak.
|Tarih
|Saat
|Yayın
|Ev Sahibi
|Deplasman
|17.12.2025
|15:00
|TRT Spor Yıldız
|Zeren Spor
|Kuzeyboru
|17.12.2025
|15:00
|TVF Voleybol TV
|Nilüfer Belediyespor Eker
|Bahçelievler Bld.
|17.12.2025
|15:00
|TVF Voleybol TV
|Türk Hava Yolları
|İlbank
|17.12.2025
|17:00
|TVF Voleybol TV
|Beşiktaş
|Aydın BŞB
|17.12.2025
|18:00
|TRT Spor
|Eczacıbaşı Dynavit
|Galatasaray Daikin
|17.12.2025
|19:00
|TVF Voleybol TV
|Fenerbahçe Medicana
|Göztepe
|17.12.2025
|19:00
|TVF Voleybol TV
|Aras Kargo
|VakıfBank
Vodafone Sultanlar Ligi 12. haftası, aynı gün oynanacak kritik karşılaşmalarla voleybolseverlere dolu bir program sunuyor. Fenerbahçe, Galatasaray, VakıfBank ve Eczacıbaşı’nın sahne alacağı bu haftada, maç saatleri ve yayın bilgileri sayesinde karşılaşmaları canlı takip etmek mümkün olacak.