Sultanlar Ligi finalinde ikinci perde: VakıfBank avantajı korumak, Fenerbahçe seriyi eşitlemek istiyor

Sultanlar Ligi play-off final serisinin ikinci maçında VakıfBank ile Fenerbahçe Medicana karşı karşıya gelecek.

Saat 17.00’de başlayacak mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

VAKIFBANK SET VERMEDEN KAZANMIŞTI

Serinin ilk maçında rakibini 3-0 mağlup eden VakıfBank, final serisinde 1-0 öne geçerek önemli bir avantaj yakalamıştı. Sarı-siyahlılar, ikinci karşılaşmayı da kazanarak şampiyonluk yolunda büyük bir adım atmayı hedefliyor.

Fenerbahçe ise seride durumu eşitleyerek final yarışını yeniden dengelemek için sahaya çıkacak.

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde, ikinci maçın sonucu yarışın seyrini belirleyecek kritik eşik olarak görülüyor.