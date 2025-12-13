SULTANLAR LİGİ | Galatasaray - Beşiktaş derbisi saat kaçta ve hangi kanalda?

Sultanlar Ligi’nde gözler İstanbul derbisine çevrildi. Galatasaray, sahasında Beşiktaş’ı konuk etmeye hazırlanıyor. Ligdeki sıralamayı ve moral dengelerini doğrudan etkileyecek karşılaşma öncesi iki ekip de kritik bir viraja giriyor.

SULTANLAR LİGİ’NDE DERBİ HEYECANI

Sultanlar Ligi’nin 11. haftasında oynanacak mücadelede Galatasaray ile Beşiktaş, Burhan Felek Vestel Voleybol Salonunda karşı karşıya gelecek. Derbi, hem zirve yarışı hem de ligdeki denge açısından büyük önem taşıyor.

GALATASARAY ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRÜYOR

Sarı-kırmızılı ekip, ligde geride kalan 10 haftada 7 galibiyet ve 3 mağlubiyet alarak 23 puan topladı. Galatasaray, averajla üçüncü sırada yer alırken VakıfBank ve Fenerbahçe’nin hemen arkasında bulunuyor.

Hem lig hem de CEV kupalarında yoğun bir fikstürle mücadele eden Galatasaray, son haftada Zerenspor deplasmanından 3-2’lik mağlubiyetle ayrıldı. Ev sahibi ekip, Beşiktaş derbisiyle birlikte yeniden çıkış yakalamayı hedefliyor.

BEŞİKTAŞ’TA ZORLU SÜREÇ

Beşiktaş cephesinde ise sezon beklentilerin altında ilerliyor. Siyah-beyazlılar ligde 3 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 8. sırada yer alıyor. Özellikle deplasman performansındaki istikrarsızlık, takımın üst sıralara yaklaşmasını zorlaştırıyor.

Beşiktaş, 10. haftada Eczacıbaşı Dynavit karşısında oynadığı mücadeleyi 3-2 kaybetti. Bu sonuç, siyah-beyazlıların puan tablosundaki konumunu daha da kritik hale getirdi.

DERBİNİN ANAHTAR NOKTALARI

Derbinin kaderini, iki takımın rotasyon tercihleri ve bireysel performanslar belirleyecek. Galatasaray’da altyapıdan gelen oyuncular ile yabancı isimlerin katkısı öne çıkarken, Beşiktaş’ta takım savunması ve servis karşılamadaki başarı kilit rol oynayacak.

Galatasaray – Beşiktaş maçı ne zaman oynanacak?

Karşılaşma, 14 Aralık 2025 Pazar günü oynanacak.

Galatasaray – Beşiktaş derbisi saat kaçta?

Derbi saat 19.00’da başlayacak.

Galatasaray – Beşiktaş maçı hangi kanalda?

Mücadele TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

MAÇ BİLGİLERİ

Maç: Galatasaray – Beşiktaş

Galatasaray – Beşiktaş Organizasyon: Sultanlar Ligi 11. Hafta

Sultanlar Ligi 11. Hafta Tarih: 14 Aralık 2025 Pazar

14 Aralık 2025 Pazar Saat: 19.00

19.00 Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu Yayın: TRT Spor Yıldız (Canlı, Şifresiz)

Galatasaray – Beşiktaş derbisi, Sultanlar Ligi’nde haftanın en dikkat çeken mücadelesi olacak. Galatasaray zirve yarışındaki iddiasını sürdürmek isterken, Beşiktaş kötü gidişata son verme hedefiyle sahaya çıkacak. Derbi sonucu, her iki takımın da ligdeki yol haritasını doğrudan etkileyecek.