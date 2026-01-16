Sultanlar Ligi Maçları Bu Hafta | 17-18 Ocak 2026 Maç Programı ve Yayın Bilgileri

Sultanlar Ligi’nde heyecan hafta sonu oynanacak kritik karşılaşmalarla hız kesmeden devam ediyor. Sultanlar Ligi maçları bugün sorusu, kadın voleybolunu yakından takip eden sporseverlerin en çok araştırdığı başlıklar arasında yer alıyor. 2025-2026 sezonunda zirve yarışı kızışırken, dev kulüplerin sahne alacağı mücadeleler büyük ilgi görüyor.

Sultanlar Ligi fikstür 2026 kapsamında 17 ve 18 Ocak tarihlerinde oynanacak maçlar; hem şampiyonluk yarışını hem de play-off sıralamasını doğrudan etkileyecek. Sultanlar Ligi hangi kanalda sorusunun yanıtı da netleşmiş durumda.

17 OCAK 2026 CUMARTESİ SULTANLAR LİGİ MAÇ PROGRAMI

17 Ocak Cumartesi günü ligde altı önemli karşılaşma oynanacak. Maçların büyük bölümü TVF Voleybol TV ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Saat Salon Maç Kanal 14:00 Aksaray Spor Salonu Kuzeyboru – Aydın Büyükşehir Belediyespor TVF Voleybol TV 14:00 TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu İlbank – Galatasaray Daikin TVF Voleybol TV 14:00 Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu Fenerbahçe Medicana – Zeren Spor TRT Spor Yıldız 16:00 Hasan Doğan Spor Salonu Bahçelievler Bld. – Beşiktaş TVF Voleybol TV 18:00 Cengiz Göllü Voleybol Salonu Nilüfer Belediyespor Eker – Türk Hava Yolları TVF Voleybol TV 19:00 TVF Atatürk Voleybol Salonu Aras Kargo – Göztepe TRT Spor Yıldız

18 OCAK 2026 PAZAR SULTANLAR LİGİ MAÇI

Haftanın en çok beklenen karşılaşması ise İstanbul’da oynanacak dev mücadele olacak. VakıfBank – Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması, haftanın zirve maçları arasında gösteriliyor.

Saat Salon Maç Kanal 19:00 VakıfBank Spor Sarayı VakıfBank – Eczacıbaşı Dynavit TRT Spor Yıldız

SULTANLAR LİGİ CANLI İZLEME SEÇENEKLERİ

Sultanlar Ligi canlı izle araması yapan izleyiciler, karşılaşmaları resmi yayıncılar olan TRT Spor Yıldız ve TVF Voleybol TV üzerinden şifresiz ve canlı olarak takip edebiliyor. Yayın akışı, maç saatlerine göre güncelleniyor.

HAFTANIN ÖNE ÇIKAN MAÇLARI

Bu hafta özellikle Fenerbahçe voleybol maçı bugün, Galatasaray Sultanlar Ligi maçı ve VakıfBank Eczacıbaşı maçı ne zaman soruları yoğun ilgi görüyor. Zirve yarışındaki takımların alacağı sonuçlar, Sultanlar Ligi puan durumunu doğrudan etkileyecek.

Sultanlar Ligi maçları bugün hangi kanalda?

Sultanlar Ligi maçları bugün TRT Spor Yıldız ve TVF Voleybol TV kanallarından canlı yayınlanıyor.

Fenerbahçe’nin Sultanlar Ligi maçı ne zaman?

Fenerbahçe Medicana, 17 Ocak 2026 Cumartesi günü saat 14:00’te Zeren Spor ile karşılaşacak.

VakıfBank – Eczacıbaşı maçı ne zaman oynanacak?

VakıfBank – Eczacıbaşı Dynavit maçı 18 Ocak 2026 Pazar günü saat 19:00’da oynanacak.

17-18 Ocak 2026 tarihleri, Kadınlar voleybol ligi maçları bugün başlığı altında sporseverlere dopdolu bir program sunuyor. Şampiyonluk ve play-off yarışını yakından ilgilendiren bu mücadeleler, Sultanlar Ligi’nde heyecanın daha da artmasına neden oluyor. Haftanın maçlarını kaçırmamak için yayın saatlerini takip etmek büyük önem taşıyor.