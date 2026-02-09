Sultanlar Ligi'nde 21'inci hafta heyecanı
Sultanlar Ligi'nde 21'inci hafta maçları yarın oynanacak. Birçok çekişmeli karşılaşma voleybolseverleri bekliyor.
Voleybol Sultanlar Ligi'nde 21'inci hafta karşılaşmaları yarın yapılacak. Ligde VakıfBank 20 maç sonunda aldığı 19 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. VakıfBank'ı 17 galibiyetle Fenerbahçe takip ederken üçüncü sırada 16 galibiyetle Zeren Spor var.
21'inci haftanın maç programı:
15.00 İlbank-Bahçelievler Belediyespor
15.30 Kuzeyboru-Fenerbahçe
18.00 Göztepe-VakıfBank
18.30 Eczacıbaşı-Türk Hava Yolları
19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor
19.00 Beşiktaş-Zeren Spor
19.00 Galatasaray-Aras Kargo