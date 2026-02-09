Giriş / Abone Ol
Sultanlar Ligi'nde 21'inci hafta heyecanı

Sultanlar Ligi'nde 21'inci hafta maçları yarın oynanacak. Birçok çekişmeli karşılaşma voleybolseverleri bekliyor.

Spor
  • 09.02.2026 09:53
  • Giriş: 09.02.2026 09:53
  • Güncelleme: 09.02.2026 09:58
Kaynak: Spor Servisi
AA

Voleybol Sultanlar Ligi'nde 21'inci hafta karşılaşmaları yarın yapılacak. Ligde VakıfBank 20 maç sonunda aldığı 19 galibiyetle liderlik koltuğunda oturuyor. VakıfBank'ı 17 galibiyetle Fenerbahçe takip ederken üçüncü sırada 16 galibiyetle Zeren Spor var.

21'inci haftanın maç programı:

15.00 İlbank-Bahçelievler Belediyespor

15.30 Kuzeyboru-Fenerbahçe

18.00 Göztepe-VakıfBank

18.30 Eczacıbaşı-Türk Hava Yolları

19.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor

19.00 Beşiktaş-Zeren Spor

19.00 Galatasaray-Aras Kargo

