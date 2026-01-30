SULTANLAR LİGİ'NDE BU HAFTA | Maçlar ne zaman ve hangi kanalda? Maçlar nasıl izlenir?

Türkiye’nin en üst düzey kadın voleybol organizasyonu olan Sultanlar Ligi, 31 Ocak ve 1 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak kritik karşılaşmalarla devam ediyor. Voleybolseverler “Sultanlar Ligi maçları ne zaman?”, “Voleybol maçları hangi kanalda?” ve “Fenerbahçe Voleybol Kadın maçları ne zaman?” sorularına yanıt ararken, haftanın programı netleşmiş durumda.

SULTANLAR LİGİ FİKSTÜRÜNDE BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?

Bu hafta Sultanlar Ligi fikstür kapsamında oynanacak maçlar, zirve yarışı ve puan tablosu açısından büyük önem taşıyor. Özellikle Fenerbahçe, Galatasaray, Eczacıbaşı ve VakıfBank cephelerinde alınacak sonuçlar, Sultanlar Ligi puan durumu üzerinde doğrudan etkili olacak.

SULTANLAR LİGİ BU HAFTA MAÇ PROGRAMI

Tarih Saat Yayın Salon Ev Sahibi Deplasman 31.01.2026 14:00 TRT Spor Yıldız Aksaray Spor Salonu Kuzeyboru VakıfBank 31.01.2026 15:00 TVF Voleybol TV Aydın (Mimar Sinan) Aydın Büyükşehir Belediyespor Bahçelievler Bld. 31.01.2026 16:30 TVF Voleybol TV Ankara (TVF Ziraat Bankkart) Zeren Spor Türk Hava Yolları 31.01.2026 16:30 TRT Spor Yıldız İzmir (TVF Atatürk) Göztepe İlbank 31.01.2026 17:00 TVF Voleybol TV İstanbul (Beşiktaş Gain) Beşiktaş Aras Kargo 31.01.2026 19:00 TRT Spor Yıldız İstanbul (Eczacıbaşı) Eczacıbaşı Dynavit Nilüfer Belediyespor Eker 01.02.2026 17:00 TRT Spor Yıldız İstanbul (Burhan Felek) Galatasaray Daikin Fenerbahçe Medicana

FENERBAHÇE, GALATASARAY VE DEV MAÇLAR

Haftanın en çok merak edilen karşılaşmalarından biri, Galatasaray Daikin – Fenerbahçe Medicana mücadelesi olacak. “Fenerbahçe Voleybol fikstür” ve “Fenerbahçe Voleybol maçı canlı izle” aramalarında öne çıkan bu maç, ligdeki üst sıraları doğrudan ilgilendiriyor.

Bu karşılaşma öncesinde Fenerbahçe Medicana puan durumu ile Galatasaray Daikin puan durumu, taraftarların yakından takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

Öte yandan Eczacıbaşı ve VakıfBank cephesinde oynanacak maçlar, zirve yarışının seyrini belirleyebilecek güçte karşılaşmalar olarak öne çıkıyor. Ayrıca Beşiktaş voleybol takımı da bu hafta sahasında önemli bir sınava çıkacak.

VOLEYBOL MAÇLARI HANGİ KANALDA, NASIL İZLENİR?

“Sultanlar Ligi maçları hangi kanalda?” sorusunun yanıtı bu hafta için net. Karşılaşmalar TRT Spor Yıldız ekranlarından ve TVF Voleybol TV üzerinden canlı yayınlanacak.

Televizyon dışında dijital takip etmek isteyen izleyiciler için TVF Voleybol TV izle seçeneği büyük kolaylık sağlıyor. Türkiye Voleybol Federasyonu’nun resmi YouTube kanalı üzerinden canlı yayınlar ve maç tekrarları izlenebiliyor.

Sultanlar Ligi maçları ne zaman oynanıyor?

Bu hafta Sultanlar Ligi maçları 31 Ocak ve 1 Şubat 2026 tarihlerinde oynanacak.

Fenerbahçe Voleybol Kadın maçı ne zaman?

Fenerbahçe Medicana, 1 Şubat 2026 Pazar günü Galatasaray Daikin ile karşılaşacak.

Voleybol maçları hangi kanalda yayınlanıyor?

Sultanlar Ligi maçları TRT Spor Yıldız ve TVF Voleybol TV üzerinden canlı yayınlanıyor.

Sultanlar Ligi maç sonuçları nereden takip edilir?

Maç sonuçları ve güncel gelişmeler, oynanan karşılaşmaların ardından resmi kaynaklar üzerinden takip edilebiliyor.

Sultanlar Ligi’nde bu hafta oynanacak maçlar, ligdeki dengeleri ve puan tablosunu doğrudan etkileyecek nitelikte. Fenerbahçe, Galatasaray, Eczacıbaşı ve VakıfBank gibi güçlü ekiplerin sahne alacağı haftada, voleybolseverleri ekran başına kilitleyecek bir program futbolseverleri değil, voleybol tutkunlarını bekliyor.