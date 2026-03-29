Sultanlar Ligi'nde dev seri başlıyor: Eczacıbaşı, VakıfBank'a karşı

Sultanlar Ligi’nde play-off heyecanı devam ediyor. Eczacıbaşı, çeyrek final etabının ilk maçında sahasında VakıfBank ile karşı karşıya gelecek.

Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak mücadele saat 20.00’de başlayacak. Kritik karşılaşmada hakemler Caner Çildir ve Mehmet Gül görev yapacak.

Normal sezonu 20 galibiyet ve 6 mağlubiyetle 4. sırada tamamlayan turuncu-beyazlı ekip, güçlü rakibi karşısında seriye avantajlı başlamak istiyor.

Ligi 25 galibiyet ve sadece 1 yenilgiyle zirvede bitiren VakıfBank ise deplasmandan galibiyetle dönerek final yolunda önemli bir adım atmayı hedefliyor.

İki galibiyete ulaşan takımın tur atlayacağı serinin ikinci maçı, 2 Nisan Perşembe günü saat 20.00’de VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak.