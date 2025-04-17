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Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor

Spor
  • 17.04.2025 05:00
  • Giriş: 17.04.2025 05:00
  • Güncelleme: 17.04.2025 05:54
Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor
Fotoğraf: AA

Spor Servisi

Voleybol Kadınlar Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i eleyerek finale yükseldi.

Normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe ise play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı. Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.

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