Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor

Spor Servisi

Voleybol Kadınlar Sultanlar Ligi final serisi ilk maçında VakıfBank, bugün Fenerbahçe'yi ağırlayacak. VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Ligde normal sezonu ikinci sırada bitiren VakıfBank, play-off 1-4 etabında Eczacıbaşı Dynavit'i eleyerek finale yükseldi.

Normal sezonu lider olarak tamamlayan Fenerbahçe ise play-off 1-4 etabında Galatasaray Daikin'e üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı. Play-off final serisinde üç galibiyete ulaşacak takım, Sultanlar Ligi'nde 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlayacak.