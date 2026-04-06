Sultanlar Ligi'nde final serisi başlıyor: Fenerbahçe ile VakıfBank karşı karşıya
Sezonun iki formda ekibi, şampiyonluk için üç maçlık seride kozlarını paylaşacak. Serinin ilk maçında yarın Fenerbahçe evinde VakıfBank'ı konuk edecek.
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi’nde play-off final etabının ilk maçında Fenerbahçe Medicana ile VakıfBank yarın karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele saat 17.00’de başlayacak.
Normal sezonu lider tamamlayan ve son şampiyon unvanını taşıyan VakıfBank, yarı finalde Eczacıbaşı Dynavit’i 2-0’la geçerek finale yükseldi.
Sezonu ikinci sırada bitiren Fenerbahçe ise play-off 1-4 etabında Zerenspor’u 2-0 mağlup ederek adını finale yazdırdı.
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride, ilk maçın ardından mücadeleler VakıfBank Spor Sarayı’na taşınacak. Gerekmesi halinde seri beşinci maça kadar uzayabilecek.
FİNAL SERİSİ PROGRAMI
Yarın
17.00 Fenerbahçe-VakıfBank
11 Nisan
17.00 VakıfBank-Fenerbahçe
13 Nisan
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe
16 Nisan (gerekirse)
19.00 Fenerbahçe-VakıfBank
19 Nisan (gerekirse):
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe
Öte yandan play-off 3-4 etabında Eczacıbaşı ile Zerenspor karşı karşıya gelecek. İki galibiyet elde eden takımın sezonu üçüncü tamamlayacağı serinin ilk maçı 8 Nisan’da oynanacak.