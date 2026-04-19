Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'ya 3-2 üstünlük kuran VakıfBank, şampiyon oldu.

Sarı-siyahlı takım, play-off finali beşinci ve son maçında Fenerbahçe'yi ağırladı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakayı 23-25, 29-27, 25-20 ve 25-19'luk setler sonucunda 3-1 kazanan VakıfBank, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Son şampiyonluğunu 2024'te kazanan Fenerbahçe ise art arda ikinci defa ikincilikle yetindi.

LİGDE 15. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 15. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.

Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da kupayı müzesine götürmeyi başardı.

GUİDETTİ İLE LİGDE 9, TOPLAMDA 31. ŞAMPİYONLUK

VakıfBank, Giovanni Guidetti yönetiminde tüm kulvarlarda 31. şampiyonluğunu kazandı.

Sarı-siyahlı takım, 2008'den bu yana görev yapan Guidetti ile Sultanlar Ligi'nde 9. şampiyonluğunu elde etti.

İtalyan çalıştırıcı yönetiminde VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 7 ve Şampiyonlar Kupası'nda da 5 kez mutlu sona ulaştı.

ŞAMPİYONLAR

Vodafone Sultanlar Ligi'nde geride kalan 42 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon Şampiyon

1984-1985 Eczacıbaşı

1985-1986 Eczacıbaşı

1986-1987 Eczacıbaşı

1987-1988 Eczacıbaşı

1988-1989 Eczacıbaşı

1989-1990 Emlak Bankası

1990-1991 Emlak Bankası

1991-1992 VakıfBank

1992-1993 Güneş Sigorta

1993-1994 Eczacıbaşı

1994-1995 Eczacıbaşı

1995-1996 Emlak Bankası

1996-1997 VakıfBank

1997-1998 VakıfBank

1998-1999 Eczacıbaşı

1999-2000 Eczacıbaşı

2000-2001 Eczacıbaşı

2001-2002 Eczacıbaşı

2002-2003 Eczacıbaşı

2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta

2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta

2005-2006 Eczacıbaşı

2006-2007 Eczacıbaşı

2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva

2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem

2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem

2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem

2011-2012 Eczacıbaşı VitrA

2012-2013 VakıfBank

2013-2014 VakıfBank

2014-2015 Fenerbahçe Grundig

2015-2016 VakıfBank

2016-2017 Fenerbahçe

2017-2018 VakıfBank

2018-2019 VakıfBank

2019-2020 Şampiyon ilan edilmedi

2020-2021 VakıfBank

2021-2022 VakıfBank

2022-2023 Fenerbahçe Opet

2023-2024 Fenerbahçe Opet

2024-2025 VakıfBank

2025-2026 VakıfBank