Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'ya 3-2 üstünlük kuran VakıfBank, şampiyon oldu.
Sarı-siyahlı takım, play-off finali beşinci ve son maçında Fenerbahçe'yi ağırladı.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakayı 23-25, 29-27, 25-20 ve 25-19'luk setler sonucunda 3-1 kazanan VakıfBank, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.
Son şampiyonluğunu 2024'te kazanan Fenerbahçe ise art arda ikinci defa ikincilikle yetindi.
LİGDE 15. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI
VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 15. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.
Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.
VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da kupayı müzesine götürmeyi başardı.
GUİDETTİ İLE LİGDE 9, TOPLAMDA 31. ŞAMPİYONLUK
VakıfBank, Giovanni Guidetti yönetiminde tüm kulvarlarda 31. şampiyonluğunu kazandı.
Sarı-siyahlı takım, 2008'den bu yana görev yapan Guidetti ile Sultanlar Ligi'nde 9. şampiyonluğunu elde etti.
İtalyan çalıştırıcı yönetiminde VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 7 ve Şampiyonlar Kupası'nda da 5 kez mutlu sona ulaştı.
ŞAMPİYONLAR
Vodafone Sultanlar Ligi'nde geride kalan 42 sezonun şampiyonları şöyle:
Sezon Şampiyon
1984-1985 Eczacıbaşı
1985-1986 Eczacıbaşı
1986-1987 Eczacıbaşı
1987-1988 Eczacıbaşı
1988-1989 Eczacıbaşı
1989-1990 Emlak Bankası
1990-1991 Emlak Bankası
1991-1992 VakıfBank
1992-1993 Güneş Sigorta
1993-1994 Eczacıbaşı
1994-1995 Eczacıbaşı
1995-1996 Emlak Bankası
1996-1997 VakıfBank
1997-1998 VakıfBank
1998-1999 Eczacıbaşı
1999-2000 Eczacıbaşı
2000-2001 Eczacıbaşı
2001-2002 Eczacıbaşı
2002-2003 Eczacıbaşı
2003-2004 VakıfBank Güneş Sigorta
2004-2005 VakıfBank Güneş Sigorta
2005-2006 Eczacıbaşı
2006-2007 Eczacıbaşı
2007-2008 Eczacıbaşı Zentiva
2008-2009 Fenerbahçe Acıbadem
2009-2010 Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011 Fenerbahçe Acıbadem
2011-2012 Eczacıbaşı VitrA
2012-2013 VakıfBank
2013-2014 VakıfBank
2014-2015 Fenerbahçe Grundig
2015-2016 VakıfBank
2016-2017 Fenerbahçe
2017-2018 VakıfBank
2018-2019 VakıfBank
2019-2020 Şampiyon ilan edilmedi
2020-2021 VakıfBank
2021-2022 VakıfBank
2022-2023 Fenerbahçe Opet
2023-2024 Fenerbahçe Opet
2024-2025 VakıfBank
2025-2026 VakıfBank