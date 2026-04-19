Sultanlar Ligi'nde şampiyon VakıfBank

Fenerbahçe Medicana'ya 3-2 üstünlük kuran VakıfBank, Sultanlar Ligi'nde şampiyon oldu.

Spor
  • 19.04.2026 21:41
  • Güncelleme: 19.04.2026 21:44
Kaynak: AA
FOTOĞRAF: AA

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisinde Fenerbahçe Medicana'ya 3-2 üstünlük kuran VakıfBank, şampiyon oldu.

Sarı-siyahlı takım, play-off finali beşinci ve son maçında Fenerbahçe'yi ağırladı.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakayı 23-25, 29-27, 25-20 ve 25-19'luk setler sonucunda 3-1 kazanan VakıfBank, üst üste ikinci kez şampiyonluğa ulaştı.

Son şampiyonluğunu 2024'te kazanan Fenerbahçe ise art arda ikinci defa ikincilikle yetindi.

LİGDE 15. ŞAMPİYONLUĞUNU KAZANDI

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nde 15. kez şampiyonluk ipini göğüsledi.

Güneş Sigorta Spor Kulübü Derneği adıyla 1986'da faaliyetlerine başlayan sarı-siyahlılar, 1999-2000 sezonunda Ankara VakıfBank takımıyla birleşerek VakıfBank Güneş Sigorta ismini aldı. Kulübün adı 13 Eylül 2011'de VakıfBank Spor Kulübü olarak değiştirildi.

Ligde 1991-1992, 1996-1997, 1997-1998 sezonlarında şampiyon olan VakıfBank, Güneş Sigorta ile birleşmesinin ardından VakıfBank Güneş Sigorta ismiyle 2003-2004 ve 2004-2005'te kupanın sahibi oldu. Güneş Sigorta ise 1992-1993 sezonunda ligde şampiyonluk yaşadı.

VakıfBank, 2012-2013, 2013-2014, 2015-2016, 2017-2018, 2018-2019, 2020-2021, 2021-2022, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında da kupayı müzesine götürmeyi başardı.

GUİDETTİ İLE LİGDE 9, TOPLAMDA 31. ŞAMPİYONLUK

VakıfBank, Giovanni Guidetti yönetiminde tüm kulvarlarda 31. şampiyonluğunu kazandı.

Sarı-siyahlı takım, 2008'den bu yana görev yapan Guidetti ile Sultanlar Ligi'nde 9. şampiyonluğunu elde etti.

İtalyan çalıştırıcı yönetiminde VakıfBank, FIVB Dünya Kulüpler Şampiyonası'nda 4, CEV Şampiyonlar Ligi'nde 6, Türkiye Kupası'nda 7 ve Şampiyonlar Kupası'nda da 5 kez mutlu sona ulaştı.

ŞAMPİYONLAR

Vodafone Sultanlar Ligi'nde geride kalan 42 sezonun şampiyonları şöyle:

Sezon           Şampiyon

1984-1985    Eczacıbaşı
1985-1986    Eczacıbaşı
1986-1987    Eczacıbaşı
1987-1988    Eczacıbaşı
1988-1989    Eczacıbaşı
1989-1990    Emlak Bankası
1990-1991    Emlak Bankası
1991-1992    VakıfBank
1992-1993    Güneş Sigorta
1993-1994    Eczacıbaşı
1994-1995    Eczacıbaşı
1995-1996    Emlak Bankası
1996-1997    VakıfBank
1997-1998    VakıfBank
1998-1999    Eczacıbaşı
1999-2000    Eczacıbaşı
2000-2001    Eczacıbaşı
2001-2002    Eczacıbaşı
2002-2003    Eczacıbaşı
2003-2004    VakıfBank Güneş Sigorta
2004-2005    VakıfBank Güneş Sigorta
2005-2006    Eczacıbaşı
2006-2007    Eczacıbaşı
2007-2008    Eczacıbaşı Zentiva
2008-2009    Fenerbahçe Acıbadem
2009-2010    Fenerbahçe Acıbadem
2010-2011    Fenerbahçe Acıbadem
2011-2012    Eczacıbaşı VitrA
2012-2013    VakıfBank
2013-2014    VakıfBank
2014-2015    Fenerbahçe Grundig
2015-2016    VakıfBank
2016-2017    Fenerbahçe
2017-2018    VakıfBank
2018-2019    VakıfBank
2019-2020    Şampiyon ilan edilmedi
2020-2021    VakıfBank
2021-2022    VakıfBank
2022-2023    Fenerbahçe Opet
2023-2024    Fenerbahçe Opet
2024-2025    VakıfBank
2025-2026    VakıfBank

