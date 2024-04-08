Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ve Türk Hava Yolları, üçüncülük için mücadele edecek

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde VakıfBank ve Türk Hava Yolları'nın mücadele edeceği play-off 3-4'üncülük etabında ilk maç yarın oynanacak.

Ajans Haberleri 08.04.2024 14:31 Giriş: 08.04.2024 14:31

Güncelleme: 08.04.2024 14:31 Kaynak: AA

A- A A+