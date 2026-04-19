Sultanlar Ligi’nde final günü: Dev maç öncesi bilmeniz gerekenler

Sultanlar Ligi play-off final serisinde şampiyon, bugün oynanacak beşinci ve son karşılaşmayla belli olacak. VakıfBank, serinin kritik mücadelesinde Fenerbahçe'yi konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayımlanacak.

EZELİ REKABET

Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı final serisinde 2-2 eşitlik bulunuyor. Bu nedenle son maç, doğrudan şampiyonu belirleyecek.

Ev sahibi VakıfBank, sahadan galibiyetle ayrılması halinde Sultanlar Ligi’nde 15. şampiyonluğunu elde edecek. Fenerbahçe ise kazanması durumunda lig tarihinde 8. kez kupanın sahibi olacak.

"ÇOK ZOR OLACAK"

Seride bir önceki maç sonunda konuşan Fenerbahçe kaptanı Eda Erdem şu ifadeleri kullanmıştı:

"Herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştı. Son ana kadar iki takım da mücadelesini gösterdi. VakıfBank'ı da tebrik ediyorum.

Güzel bir seyirci desteğimiz var. Destekleri için taraftarımıza teşekkür ederiz. Seride şu an durum 2-2. Beşinci maça uzadı. İnşallah o gün de iyi voleybol oynayıp kupayı kazanırız.

Sezon finallerinde ne kadar iyi bir takım olduğumuzu gösterdiğimizi düşünüyorum. Sahada takım oyunu oynadığınız ve herkesi kullandığınız zaman oyun başka bir seviyeye çıkıyor. Beşinci maç çok zor olacak."