Sultanlar Ligi’nde final günü: Şampiyon belli olacak

Sultanlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun şampiyonu, play-off final serisinin beşinci ve son maçında belli olacak. VakıfBank, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

VakıfBank Spor Sarayı’nda oynanacak karşılaşma saat 19.00’da başlayacak ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.

Seride 2-2’lik eşitlik bulunurken, üç galibiyete ulaşan takımın şampiyonluğa ulaşacağı finalde son maç belirleyici olacak.

Ev sahibi VakıfBank, sahadan galibiyetle ayrılması halinde lig tarihinde 15. şampiyonluğunu elde edecek. Konuk ekip Fenerbahçe ise kazanması durumunda Sultanlar Ligi’nde 8. kez kupayı müzesine götürecek.