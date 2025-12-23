Sultanlar Ligi’nde ilk yarının öne çıkanları

Sultanlar Ligi’nde 2025-2026 sezonunun ilk yarısı tamamlandı.

Ligde oynanan 13 haftalık bölümde tek namağlup takım olan VakıfBank, zirvede yer alırken Türkiye’yi CEV Şampiyonlar Ligi’nde temsil eden Fenerbahçe, Eczacıbaşı ve Zerenspor ilk yarıyı üst sıralarda tamamladı.

Ligin ilk devresinde oynanan 91 karşılaşmada bireysel performanslar da dikkat çekti. Sayı, servis, blok ve manşet istatistiklerinde öne çıkan isimler, sezonun ikinci yarısı öncesi tabloyu netleştirdi.

SAYIDA ZİRVE FEDOROVTSEVA’NIN

Sezonun ilk yarısında en fazla sayı üreten oyuncu, Fenerbahçe Medicana forması giyen Arina Fedorovtseva oldu.

21 yaşındaki Rus smaçör, 13 maçın 12’sinde görev alarak toplam 256 sayı üretti.

Maç başına 21,3 sayı ortalaması yakalayan Fedorovtseva, oynadığı tüm karşılaşmalarda çift haneli skora ulaştı. Genç yıldız, Galatasaray derbisinde kaydettiği 37 sayıyla ilk yarının en dikkat çeken bireysel performanslarından birine imza attı.

Bu alanda Fedorovtseva’yı, Beşiktaş’ın pasör çaprazı Julia Szczurowska 252 sayıyla, Zerenspor’dan Anna Lazareva ise 249 sayıyla takip etti.

Servisten doğrudan kazanılan sayılarda da zirve değişmedi. Arina Fedorovtseva, ilk yarıda forma giydiği 12 maçın 11’inde ace üreterek toplam 33 servis sayısına ulaştı.

Fenerbahçe'den Melissa Vargas 26 ace ile ikinci sırada yer alırken, İlbank forması giyen Samantha Bricio 20 aceyle listenin üst sıralarında kendine yer buldu.

BLOKLARDA BELİZ BAŞKIR ÖNE ÇIKTI

File önünde sezonun ilk yarısının en etkili ismi, Aydın Büyükşehir Belediyespor oyuncusu Beliz Başkır oldu. Genç orta oyuncu, yaptığı 45 blokla ilk devrenin blok lideri olarak dikkat çekti.

Bu alanda Eczacıbaşı'ndan Dana Rettke 35, Kuzeyboru’dan Dicle Nur Babat ise 33 blok üretti.

Servis karşılama istatistiklerinde ise Nilüfer Belediyespor Eker’den Merve İzbilir ile İlbank’tan Zuzanna Gorecka, yüzde 51’lik manşet oranıyla ilk yarıyı zirvede tamamladı.

Fenerbahçe Medicana’nın tecrübeli liberosu Gizem Örge ise yüzde 47’lik oranla bu alanda üçüncü sırada yer aldı.