Sultanlar Ligi’nde normal sezonun istatistik liderleri

Voleybolda Sultanlar Ligi 2025-26 sezonunun normal etabında bireysel istatistiklerde öne çıkan oyuncular belli oldu.

Normal sezonu 26 maçta 25 galibiyet elde ederek lider tamamlayan VakıfBank’ı, sırasıyla Fenerbahçe (22 galibiyet), Zeren Spor (21) ve Eczacıbaşı (20) takip etti.

EN SKORER LAZAREVA

Sezonun en skorer oyuncusu, Zeren Spor’un Rus pasör çaprazı Anna Lazareva oldu. Toplam 506 sayı üreten Lazareva’yı, 498 sayıyla Fenerbahçe'nin Rus smaçörü Arina Fedorovtseva ve 495 sayıyla Beşiktaş’ın Polonyalı pasör çaprazı Julia Szczurowska izledi.

Set başına sayı ortalamasında ise Fedorovtseva 5,86 ortalamayla ilk sırada yer aldı. Lazareva 5,75 ortalamayla ikinci, Zeren Spor’dan Aleksandra Uzelac ise 5,60 ortalamayla üçüncü sırada bulundu.

SMAÇTA DA ZİRVEDE

Anna Lazareva, smaçtan ürettiği 458 sayıyla hücum istatistiğinde de zirvede yer aldı. Bu kategoride Beşiktaşlı Julia Szczurowska 435 sayıyla ikinci, Fenerbahçe’den Arina Fedorovtseva ise 403 sayıyla üçüncü oldu.

SERVİS SAYILARINDA FEDOROVTSEVA

Servisten doğrudan sayı (ace) kategorisinde Fenerbahçe Medicana’dan Arina Fedorovtseva 67 sayıyla ilk sıraya yerleşti. Nilüfer Belediyespor Eker’in pasörü Buse Ünal Pehlivan 36 ace ile ikinci, Zeren Spor’dan Aleksandra Uzelac ise 35 ace ile üçüncü sırada yer aldı.

Blok istatistiğinde ise Göztepe’nin ABD’li smaçörü Kara Bajema Hollock 66 blokla ilk sırayı aldı. Beşiktaş’tan Zeynep Sude Demirel 65 blokla ikinci olurken, Eczacıbaşı Dynavit’ten Dana Lynn Rettke ile Beşiktaş’tan Diana Meliushkyna 62’şer blokla üçüncülüğü paylaştı.

MANŞETTE KAYACAN ÖNE ÇIKTI

Servis karşılama istatistiklerinde en başarılı isim yüzde 48 oranıyla Beşiktaş’ın liberosu Buse Kayacan Sonsırma oldu. Fenerbahçe'den Gizem Örge, Beşiktaş’tan Margarita Kurilo ve Türk Hava Yolları’ndan Melis Yılmaz ise yüzde 47 başarı oranıyla sıralamada yer aldı.