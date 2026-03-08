Sultanlar Ligi’nde play-off hattı netleşti

Sultanlar Ligi’nde normal sezonun tamamlanmasına bir hafta kala play-off turuna katılacak takımlar netleşti. Ligde ilk dört sırada yer almayı garantileyen VakıfBank, Fenerbahçe, Zerenspor ve Eczacıbaşı şampiyonluk mücadelesini play-off etabında sürdürecek.

Puan tablosunda 24 galibiyet ve 71 puanla zirvede bulunan VakıfBank ile 21 galibiyet ve 64 puanı bulunan Fenerbahçe, normal sezonu ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi.

Lig statüsüne göre play-off yarı finalinde normal sezon lideri dördüncü sıradaki takımla, ikinci sıradaki ekip ise üçüncü sıradaki takımla eşleşecek.

ZERENSPOR ÜÇÜNCÜ SIRADA

Son hafta öncesinde 20 galibiyet ve 55 puanı bulunan Zerenspor üçüncü sırada yer alırken, 19 galibiyet ve 56 puan toplayan Eczacıbaşı dördüncü basamakta bulunuyor. Son hafta maçlarının ardından bu iki takımın sıralaması değişebilir. Zerenspor’un puan kaybetmesi ve Eczacıbaşı'nın galip gelmesi halinde üçüncülük koltuğu el değiştirecek.

Ligin son haftasında oynanacak karşılaşmalar yalnızca play-off sıralamasını değil, kümede kalma mücadelesini de belirleyecek.

26. haftada oynanacak Zerenspor-İlbank ve Eczacıbaşı-Aydın Büyükşehir Belediyespor karşılaşmaları, ligden düşecek ikinci takımı da netleştirecek.

İLBANK 12'NCİ SIRADA

27. haftada İlbank sahasında Türk Hava Yolları’nı 3-1 mağlup ederek galibiyet sayısını 6’ya yükseltti ve 19 puanla 12. sıraya çıktı. Aydın Büyükşehir Belediyespor ise Beşiktaş’a 3-2 mağlup oldu ve 5 galibiyet ile 17 puanda kalarak 13. sıraya geriledi.

Normal sezonun son haftasının ardından bu iki takımdan biri Sultanlar Ligi’ne veda edecek.

Öte yandan lig etabını 14. ve son sırada tamamlaması kesinleşen Bahçelievler Belediyespor’un ise önümüzdeki sezon 1. Lig’de mücadele edeceği daha önce netleşmişti.